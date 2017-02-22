Вице-президентом Азербайджана стала жена президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом страны. Первая леди известна своей общественно-политической деятельностью. Она возглавляет неправительственные фонды, а также с 2005 года работает депутатом парламента.

[Ильхам Алиев, президент Азербайджана]:

«Сегодня начинается новый период в жизни Мехрибан. Я уверен, что она внесёт вклад в развитие страны. Я поздравляю её с этим назначением и желаю ей новых успехов». [Мехрибан Алиева, вице-президент Азербайджана]:

«Уважаемый господин президент, я глубоко благодарна вам за высокое доверие. Я понимаю, какая ответственность на меня возложена. Надеюсь, что смогу оправдать ваше доверие, господин президент, а также – доверие всех людей, которые верят в меня».

Должности первого вице-президента и вице-президента учреждены в Азербайджане после референдума, который прошёл в сентябре прошлого года. Ильхам Алиев не уточнил, какие обязанности будет выполнять его 52-летняя супруга. Однако азербайджанцы надеются на значительные перемены.

[житель Баку]:

«Мы надеемся, что после этого назначения произойдут перестановки в правительстве и некоторые кадровые изменения. Появится новая система». [житель Баку]:

«Думаю, что-то новое будет в республике. Благодаря ей реформы будут у нас ускоренно действовать. Ну и в других областях жизни». [жительница Баку]:

«Она достойный человек, она очень хороший человек. И вы знаете, я даже рада. У нас даже будет ещё лучше». [жительница Баку]:

«Мы её обожаем. Когда она выходит, любуемся ей, потому что она сильно отличается от всех».

Согласно изменениям конституции, принятым по результатам референдума, в случае недееспособности президента власть перейдёт к первому вице-президенту. Также срок полномочий главы государства продлён с пяти до семи лет.

Ильхам Алиев пришёл к власти в 2003 году, сменив на посту президента своего отца Гейдара Алиева.

Мехрибан Алиева, помимо общественной и депутатской деятельности, выполняет обязанности заместителя председателя правящей партии «Новый Азербайджан». Она также является послом доброй воли ЮНЕСКО и ООН.