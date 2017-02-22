ООН: 1,4 млн детей — на грани голодной смерти

1 миллион 400 тысяч детей в четырёх странах Африки и Юго-Западной Азии находятся на грани голодной смерти. Таковы свежие данные ЮНИСЕФ. Детский фонд ООН называет ситуацию «катастрофической».

Эти страны – Нигерия, Сомали, Южный Судан и Йемен. Во всех них уже были зафиксированы случаи гибели людей от голода, и по данным Всемирной продовольственной программы, в ближайшие полгода такая смерть там будет угрожать более 20 миллионам жителей.

В ряде регионов Южного Судана 20 февраля голод был объявлен официально. Молодую страну, образованную лишь в 2011-м, четвёртый год подряд раздирает гражданская война на этнической почве. Многие спасаются бегством. Но и в лагерях для беженцев истощённые дети всегда — в группе повышенного риска.

[Марикси Меркадо, представитель ЮНИСЕФ]:

«Дети, страдающие от недоедания, в 9 раз чаще умирают от таких болезней, как корь, малярия и холера, чем здоровые дети. К примеру, корь и холера очень распространены в лагерях для переселенцев, где находятся многие из этих детей. То есть они в очень уязвимом положении».

ЮНИСЕФ призывает мировое сообщество срочно принимать меры. В их числе – финансирование благотворительных программ и обеспечение беспрепятственного доступа к голодающим для врачей и волонтёров. Кроме того, нужны политические решения, чтобы остановить военные конфликты в этих четырёх странах.

[Марикси Меркадо, представитель ЮНИСЕФ]:

«Факт в том, что что эти конфликты устроили сами же люди. Дети умирают из-за бедствий в результате сотворённых людьми конфликтов. Это постыдно, когда на календаре — 2017 год».

Как сообщает детский фонд ООН, в Южном Судане сильно истощены 270 тысяч детей. По данным благотворительной организации «Спасём детей», в целом голод в этой североафриканской стране угрожает более миллиону детей. Помимо войны, в регионе ещё и засуха.

В Сомали в этом году острое недоедание угрожает 185 тысячам детей, и эта цифра, по данным ЮНИСЕФ, может вырасти ещё на 100 тысяч в ближайшие несколько месяцев. Напомним, в 2011 году в Сомали из-за засухи голодной смертью уже умерли 260 тысяч человек.

В Йемене от тяжёлой острой недостаточности питания страдают 462 тысячи детей. В стране два года идёт война. Она вызвала экономический коллапс, включая большие проблемы с импортом продовольствия.

И, наконец, в Нигерии в этом году перед лицом голода встанут 450 тысяч детей. Самое тяжелое положение — на северо-востоке страны, где правительственная армия продолжает бороться с боевиками «Боко Харам». Голод здесь начался в прошлом году.