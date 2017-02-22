Белый дом пояснил детали миграционных мер и мер по защите границ

Пресс-секретарь Белого дома сообщил, что президент Дональд Трамп уполномочил Министерство национальной безопасности выполнять существующее миграционное законодательство. Об этом он сказал во время пресс-конференции, на которой был затронут ряд вопросов: от нового советника по национальной безопасности до антисемитизма.

[Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома]:

«Возможно, наиболее критически президент относится к применению Министерством национальной безопасности уже существующих законов. В Министерстве утром прошёл брифинг по этому вопросу. Если обобщить, то будут приняты новые постановления, чтобы иммиграционные законы выполняли более эффективно».

Это включает увеличение числа сотрудников Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США. Кроме того, планируется создание ведомства, которое бы взаимодействовало с жертвами преступлений, совершённых иностранными гражданами.

[Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома]:

«Кроме того, Министерство национальной безопасности предпримет шаги для защиты южных границ, предотвращения нелегальной миграции и репатриации нелегальных мигрантов быстро, постоянно и гуманно».

Администрация Дональда Трампа планирует депортировать почти всех нелегальных мигрантов. Исключение, как предполагается, сделают только для тех мигрантов, которые попали на территорию США, будучи детьми.

Новые постановления о безопасности границ и применения миграционных правил были подписаны президентом 25 января.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также подтвердил, что новым советником президента по национальной безопасности будет Герберт Макмастер — генерал-лейтенант сухопутных войск вооружённых сил США. У него также будет полная свобода в выборе сотрудников своей команды.

Затронул пресс-секретарь и первое публичное осуждение Дональдом Трампом антисемитских угроз в США, которые в последнее время участились. Своё заявление президент сделал ранее в тот же день во время посещения Национального музея афроамериканской культуры. Трамп призвал бороться против любых проявлений расизма.

За последние несколько дней более 10 еврейских культурных центров по всем США получили сообщения о якобы заложенных в них бомбах. Все они оказались ложными.