Конкурс в ОАЭ: бионические руки и средства связи

На международном конкурсе высокотехнологичных достижений в Дубае выбрали победителей. В финал из тысячи участников вышли 40 команд. Лучшими признали две из них.

В числе победителей – британская компания Open Bionics. Она выпускает бионические протезы рук, которые печатают на 3D-принтере. Дешёвое производство позволило снизить цену протезов и сделать их более доступными для покупателей.

Компания получила награду в размере миллиона долларов за своё достижение.

[Джоэл Гиббард, директор компании Open Bionics]:

«То, что мы хотели изменить – это стоимость. Мы старались сделать продукт с индивидуальными характеристиками, но — доступный по цене, чтобы его могли закупать медицинские учреждения либо сами пациенты».

Такие 3D-печатные бионические протезы компании управляются электромиографическими сенсорами, которые улавливают мышечную активность. Достаточно согнуть руку, и пальцы начинают действовать.

Open Bionics также сотрудничает с компанией Disney. По её заказу она производит для детей-инвалидов специальные протезы. Они стилизованы под конечности героев популярных мультфильмов и фильмов.

[Джоэл Гиббард, директор компании Open Bionics]:

«Мы думаем, что для детей это будет здорово. Они захотят носить протезы, похожие на полезные машины. Такие протезы не будут напоминать об инвалидности, а дадут ощущение суперсилы».

Миллион долларов также присудили финской компании Nokia. Она представила проект, разработанный для помощи в спасении людей во время экстремальных ситуаций. Компания производит специальные средства связи, которыми оборудуют беспилотные летательные аппараты.

[Колин Гарденберг, руководитель проекта]:

«Дроны сканируют местность, ищут терпящих бедствие или ещё что-то, и передают информацию в центр управления, где её анализируют. Они находят что-то и тут же передают сведения спасателям».

Согласно условиям конкурса, представленные проекты должны приносить пользу людям, быть инновационными, экономичными, эффективными и безопасными. Мероприятие направлено на содействие научным исследованиям и созданию новых технологий, которые помогут улучшить жизнь людей.