22 февраля 2017

Свадебный стиль 2017: тренды моды и макияжа

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Крупнейший свадебный подиум Великобритании. Здесь на Национальном свадебном шоу представляют тренды 2017 года.

Дизайнер Поппи Довер считает, что популярными будут образы лесной принцессы, а также — романтичные и сказочные свадьбы. Её наряды отличаются утончённой вышивкой, а также лёгкостью и простотой.

[Поппи Довер, дизайнер]:
«Сон середины лета – это тренд. Всё больше невест выбирают свадьбы в стиле фентези, но в более современной и утончённой манере. То есть они больше не выглядят как диснеевские принцессы, а хотят быть лесными принцессами».

А что бы хотела отведать любая уважающая себя лесная принцесса? Например, деревянный торт. Выглядит очень реалистично. На самом деле он съедобный. Стоит такой около 1000 долларов США.

[Кристина Пин, создатель свадебных тортов]:
«Главный тренд 2017 года – возвращение к природе, лесные темы. Люди хотят отвлечься от суеты, особенно в день свадьбы».

Бохо-невеста – это не какое-то уникальное явление нынешнего года. Директор шоу говорит: подобный тренд существует давно. Но в последнее время он становится всё более заметным.

[Алекс Батлер, директор Национального свадебного шоу]:
«В течение нескольких лет мы видели менее формальный подход к свадьбам. Раньше подход был традиционным, теперь люди хотят, чтобы свадьба отражала их индивидуальность. Популярен стиль бохо: более расслабленный и неформальный».

На шоу невесты и их мамы могут выбрать подходящий макияж.

[Тони Хоуп, визажист]:
«Главные тренды для невест в 2017 году – бохо стиль, романтика, красота, этно-мотивы».

Можно также посоветоваться с профессионалами и выбрать наиболее удачную причёску.

[Синта Миллер, стилист]:
«В 2017 году для свадеб выбирают более свободные причёски, а также разные аксессуары, например, цветы, перья. Также много плетения».

Женихи на шоу также смогут получить кое-какие советы. Так, дизайнеры считают, что в этом году будут популярны твидовые костюмы.

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