Фриранер показал трюки в ледовом городе Харбина

Ледяной город в китайском Харбине с высоты птичьего полёта. Похоже на владения Снежной королевы.

А это 23-летний немецкий фриранер Джейсон Пол. Он решил вывести свой спорт на новый уровень, а также показать, какие новые трюки можно делать среди льда и снега.

Обычно Джейсон занимается такими экстремальными и зрелищными прыжками в городских джунглях. Для того чтобы покорить лёд и выдержать 25-гадусные морозы, потребовались специальная подготовка и особое снаряжение. Например, обувь с шипами, чтобы не скользить.

Джейсон занимается паркуром с 2005 года. За более чем 10 лет исследовал крыши домов во многих городах, включая Москву и Токио. В своём хобби он помнит про три главных для себя правила: выбирать правильный момент, делать всё точно и не забывать повеселиться.

Выставка ледовых скульптур в Харбине – ежегодная. Её проводили уже более 30 раз. Экспозиция располагается на территории размером с 12 футбольных полей. В фестивале принимает участие более 10 тысяч рабочих и скульпторов. За время ледового праздника они возводят башни, дворцы, мосты, дома и соборы.

По вечерам ледовый город озаряет разноцветная подсветка.