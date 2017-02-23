Люди бегут из деревни близ Мосула, наступление продолжается

Иракскую деревню Альбу Саиф покидают жители. Посёлок находится к югу от Мосула — города, за который продолжаются бои. Правительственные войска готовятся выбивать боевиков ИГИЛ из аэропорта. Он тоже расположен в южной части.

Семьи пытаются унести ценные вещи, перегоняют скот.

[Таха, житель Альбу Саиф]:

«Мы прятались в домах, потому что боевики ИГИЛ забирают нас в западную часть города, поэтому мы прятались».

Аэропорт уже несколько раз переходил под контроль то одной, то другой стороны. Для правительственных сил он станет базой, с которой они начнут наступление на западные районы города.

Следующим объектом, который необходимо захватить, станет военная тренировочная база между аэропортом и трассой Багдад-Мосул.

В настоящее время боевики ИГИЛ — группировки, запрещённой в России и многих других странах, — взяты в кольцо в западной части города. Там также находится около 750 тысяч мирных жителей. Первая фаза наступления завершилась в прошлом месяце освобождением востока города. Она продолжалась 100 дней.

Как ожидается, бои за соседнюю часть будут намного сложнее, поскольку танки и тяжёлая артиллерия не могут пройти по узким улочкам старого города.

Кроме того, боевики создали целую сеть проходов и туннелей, в которых могут прятаться и вести бои среди гражданских. При этом наибольшая опасность грозит именно мирному населению.

[Султан Юнис, житель Альбу Саиф]:

«Боевики ИГИЛ не позволяют никому покидать Мосул. Люди бегут только из Альбу Саиф».

Предполагается, что до начала наступления в Мосуле было около 6000 боевиков ИГИЛ. По данным правительственных сил, 1000 из них уже погибла.

Им противостоит 100-тысячная иракская армия, включая элитные подразделения и полицию, а также курдские формирования и шиитские подразделения из Ирана.