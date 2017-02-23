Посетители зоопарка в Колумбии помогают животным пережить жару

Для хищников готовят замороженный коктейль из воды и мяса. Также в вольере оставляют и просто замороженную воду. Каждому питомцу приносят угощение по его вкусу.
В приготовлении могут поучаствовать и посетители зоопарка.
[Дарвин Руис, смотритель зоопарка Санта-Фе]:
«Мы берём пищу каждого животного и замораживаем её. В центре зоопарка посетители могут прочитать состав рациона каждого питомца. Потом они берут фрукты, папайю, манго и бананы. Всё это подготавливают, добавляют воду и замораживают прежде, чем отдать животным».
А вот этих огромных гиппопотамов поливают водой из шлангов, чтобы помочь ми охладиться. Посетители зоопарка также могут поучаствовать в спасательной процедуре.
Зоопарк Санта-Фе работает с 60-х годов прошлого века. Здесь содержат более 1000 животных из Южной Америки, Азии и Африки. Многие из них относятся к исчезающим видам.