Посетители зоопарка в Колумбии помогают животным пережить жару

Питомцам зоопарка Санта-Фе в колумбийском городе Медельин помогают пережить жару. С начала февраля температура здесь не опускается ниже 30 градусов. Влажность воздуха достигает 80%. Тяжело не только людям, но и животным.

Для хищников готовят замороженный коктейль из воды и мяса. Также в вольере оставляют и просто замороженную воду. Каждому питомцу приносят угощение по его вкусу.

В приготовлении могут поучаствовать и посетители зоопарка.

[Дарвин Руис, смотритель зоопарка Санта-Фе]:

«Мы берём пищу каждого животного и замораживаем её. В центре зоопарка посетители могут прочитать состав рациона каждого питомца. Потом они берут фрукты, папайю, манго и бананы. Всё это подготавливают, добавляют воду и замораживают прежде, чем отдать животным».

А вот этих огромных гиппопотамов поливают водой из шлангов, чтобы помочь ми охладиться. Посетители зоопарка также могут поучаствовать в спасательной процедуре.

Зоопарк Санта-Фе работает с 60-х годов прошлого века. Здесь содержат более 1000 животных из Южной Америки, Азии и Африки. Многие из них относятся к исчезающим видам.