3000 человек эвакуированы в Чили из-за нового пожара

В Чили не прекращаются худшие природные пожары в современной истории страны. Новые возгорания начались в центральных регионах, охватив 3,5 тысячи гектаров территории.

Не менее 3 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

[местный житель]:

«Это было что-то невероятное. Огонь распространялся на 200-300 метров в секунду. У нас тут пожарные, полиция и военные. Они сказали нам эвакуироваться». [местный житель]:

«Он неконтролируемый. Дом моего дяди находится там, и, похоже, он сгорел. Мы не смогли добраться туда вовремя, пытались потушить отсюда. Пламя пришло снизу, где устье. Надеюсь, оно не пойдёт дальше».

Люди эвакуируются из городов Катильо и Термас-де-Катильо. Красный уровень опасности также объявлен в Паррале. О жертвах либо пострадавших сообщений не поступало.

По данным властей, огонь пришел в область Мауле из региона Биобио, перекинувшись через реку.

[Рикардо Торо, глава Нацбюро по чрезвычайным ситуациям]:

«Ситуация развивается, и жителям нельзя возвращаться в Катильо или другие населённые пункты, откуда их эвакуировали, пока власти не скажут, что риск миновал. Поэтому людям нужно следить за ситуацией через местные СМИ».

В борьбе с огнём задействованы 16 пожарных бригад и ещё 390 специалистов.

[Аарон Кавьерес, глава Национальной лесной ассоциации]:

«Чтобы понять, что делать дальше, мы должны определить новый безопасный периметр и поведение огня на основе погодных условий. Задача номер один – защитить отдельные дома, находящиеся на передовой. Задача номер два – не дать огню приблизиться к зонам, где хранится топливо».

Этот пожар – один из 40 действующих в Чили в настоящее время. В целом, по официальным данным, в этом году от огня пострадало 580 тысяч гектаров чилийских территорий. Погибло 11 человек, и уничтожено около 1500 домов. Ущерб оценивают в 333 миллиона долларов.