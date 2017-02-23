ООН просит $4,4 млрд на предотвращение голода в Африке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал международных спонсоров выделить пять миллиардов 600 миллионов долларов на предотвращения голода в африканских странах. При этом четыре миллиарда 400 миллионов необходимо получить до конца марта.

По данным Всемирной продовольственной программы, голод угрожает более 20 миллионам жителей Нигерии, Сомали, Южного Судана и Йемена.

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:

«Несмотря на некоторые щедрые обещания, пока мы получили только 90 миллионов долларов – примерно два цента на каждый необходимый нам доллар. Год только начинается, но эта тревожная нехватка финансирования уже заставила Всемирную продовольственную программу сократить помощь Йемену».

По словам Генерального секретаря, главная причина голода в африканских странах – военные конфликты. Ситуацию также усугубляет глобальное изменение климата. В Южном Судане голод угрожает пяти миллионам жителей.

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:

«Голод – это уже реальность в Южном Судане. Если мы не начнём действовать сейчас, то через какое-то время бедствие охватит другие районы и другие страны. Это трагедия. Катастрофы необходимо избежать. И если международное сообщество примет решительные меры, мы сможем это предотвратить».

По данным ООН, в срочной продовольственной помощи также нуждаются семь миллионов 300 тысяч жителей Йемена и более пяти миллионов жителей Нигерии. В Сомали истощение от голода угрожает более миллиону детей в возрасте до пяти лет.

Антониу Гутерреш отметил, что жители этих стран также страдают от нищеты и болезней.