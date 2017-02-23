Еврокомиссия пригрозила Италии санкциями

Европейская комиссия в среду предупредила Италию, что может применить к ней дисциплинарные меры из-за растущего государственного долга. Она призвала Рим к концу апреля ввести дополнительные меры экономии, которые бы соответствовали 0,2% ВВП страны.

Дисциплинарные меры подразумевают штрафы. Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис говорит, что санкции решили вводить не сразу и дать Италии немного времени.

[Валдис Домбровскис, вице-председатель Европейской комиссии]:

«Мы обсудим весной, запускать ли процедуру в связи с превышением лимита дефицита бюджета. Это решение будет принято на основе весенних прогнозов Комиссии после проверки всех принятых Италией мер. Они должны быть приняты не позднее апреля».

Последние прогнозы Еврокомиссии показали, что госдолг Италии в этом году увеличится до рекордного уровня в 133,3% ВВП. В прошлом году этот показатель составил 132,8%.

Согласно же правилам ЕС, Италия каждый год должна сокращать свой долг на 3,6% ВВП.

Еврокомиссия также призвала Францию незамедлительно провести реформы, поскольку экономика страны не сбалансирована. Обычно под этим имеются в виду большой госдолг, дефицит бюджета или сальдо торгового баланса.

Еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси сказал, что Париж в последние годы проводил реформы, но отметил, что этого оказалось недостаточно, и что за два месяца до выборов необходимо активизироваться.

[Пьер Московиси, еврокомиссар по экономике]:

«Прогресс есть, но его ещё нужно подтвердить. Мы, без сомнения, должны продолжать реформы. Это будет ответственностью следующего правительства».

Московиси также остановился на ситуации в Германии. Он отметил, что постоянный активный баланс показывает, что немцы слишком много экономят и неэффективно инвестируют.