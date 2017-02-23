Учёные обнаружили семь экзопланет размером с Землю

[Томас Цюрбюхен, сотрудник НАСА]:

«Это открытие говорит о том, что в поисках второй Земли нет вопроса – существует ли она, а есть вопрос – когда мы найдём её».

Учёные НАСА объявили об открытии системы планет размером с Землю. Они вращаются вокруг одиночной звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Всего в систему входят семь планет. Три из них могут быть пригодны для существования жизни. Экзопланеты находятся в 40 световых годах от Солнечной системы.

TRAPPIST-1 – это красный карлик. Его масса составляет всего 8% массы Солнца. Учёные образно сравнивают их с баскетбольным мячом и мячиком для гольфа. Соотношение размеров получается примерно таким же.

[Михаэль Гиллон, сотрудник Льежского университета]:

«TRAPPIST-1 намного холоднее и намного меньше нашего Солнца, поэтому обитаемая зона расположена намного ближе к ней».

В так называемой обитаемой зоне условия могут быть пригодными для зарождения и существования жизни. В такой зоне в системе звезды TRAPPIST-1 находятся три планеты. По мнению учёных, на них может существовать вода в жидком виде.

[Михаэль Гиллон, сотрудник Льежского университета]:

«Открытие трёх планет размером с Землю, которые находятся в обитаемой зоне, даёт перспективу в поиске жизни за пределами Солнечной системы».

Пригодные для жизни планеты обнаружили с помощью телескопа «Спитцер», который работает в инфракрасном диапазоне. Учёные определили массу и размеры шести экзопланет системы TRAPPIST-1. Предполагается, что все они железно-каменные подобно Земле и отличаются скалистым рельефом.

По мнению исследователей, даже если на обнаруженных планетах пока нет жизни, она может зародиться в будущем. Возраст звезды TRAPPIST-1 – примерно 500 миллионов лет. Предполагают, что она будет существовать в общей сложности 10 триллионов лет. По словам учёных, когда Солнце уже завершит свою жизнь, TRAPPIST-1 всё ещё будет ребёнком.

К настоящему времени исследователи обнаружили во Вселенной более трёх с половиной тысяч экзопланет.