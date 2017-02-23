Выставка платьев принцессы Дианы открывается в Лондоне

В Кенсингтонском дворце открывается новая выставка платьев Дианы, принцессы Уэльской. Когда она впервые начала появляться на публике, её скромные наряды сразу привлекли внимание. Мир стал пристально следить за тем, что она носит. Затем её стиль стал более свободным и ярким, закрепив за леди Ди статус законодательницы моды.

[Либби Томпсон, один из кураторов выставки]:

«Если она появлялась на обложке журнала, то на одежду, в которую она была одета, спрос повышался на 40%. Все замечали её наряды, и она была иконой стиля».

На выставке представлено 25 самых узнаваемых платьев Дианы.

[Либби Томпсон, один из кураторов выставки]:

«Мы хотели начать с платьев из её очень романтического периода, когда она носила скромные наряды, когда её называли застенчивой Ди. Она носила рюши и пастельные оттенки. Затем мы переходим в 80-е годы, когда она была царской Ди, а потом завершаем гламурными платьями, которые она носила в конце жизни».

Среди экспонатов — нежно-голубое платье с золотистыми блестками и стразами от Versace. В нём Диану сфотографировали для обложки журнала Harper’s Bazaar. Есть здесь и тёмно-синее платье от Victor Edelstein, в котором Диана в 1985 году танцевала в Белом доме с Джоном Траволтой.

Более административный стиль принцессы представлен красными и розовыми костюмами от Катрин Уолкер.

[Либби Томпсон, один из кураторов выставки]:

«Она очень быстро поняла, что может использовать одежду, чтобы передавать какое-то послание, выделять то, что она считала важным. Поэтому она, благодаря нарядам, передавала свои послания».

Куратор выставки говорит, что Диана не носила шляпок, чтобы можно было обнимать детей.

[Либби Томпсон, один из кураторов выставки]:

«Она надевала одежду очень ярких цветов и носила разные аксессуары, например, бусы, чтобы дети могли ими играть, когда она брала их на руки».

В этом году со дня гибели Дианы исполняется 20 лет. Британский журнал Harper’s Bazaar решил снова поместить леди Ди на свою обложку.