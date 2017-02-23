Чья лысая голова сильнее – выясняли на турнире в Японии

Чья лысая голова сильнее – таким мог бы быть девиз этого необычного турнира. Его проводят в японском посёлке Цурута, чтобы отметить день лысых. Организатор праздника – клуб облысевших мужчин.

Соперники прилепляют к голове присоски, соединённые красной верёвкой. Посредине закреплён зелёный флажок. Кто перетянет его на свою сторону, тот и сильнейший. А у кого присоска раньше времени оторвётся от головы, тот проиграл. Победитель продолжает состязаться в следующем раунде.

Достижения даются участникам нелегко.

[участник соревнований]:

«У меня голова до сих пор болит. Думаю, мне нужен лёд».

Между тем председатель клуба надеется, что однажды такие соревнования станут международными.

[Тэидзиро Суго, председатель клуба лысых мужчин]:

«Я хочу, чтобы лысые мужчины всего мира собрались здесь. Тогда мы организуем олимпийский турнир для лысых мужчин».

Помимо состязания, в клубе проводят весёлые конкурсы. Например, несколько мужчин по очереди показывают свои головы через небольшое отверстие в плакате. Зрители должны определить, кому принадлежит лысина.

Клуб лысых мужчин в Цуруте открылся 28 лет назад. В настоящее время в нём состоят около 70 мужчин из разных городов страны. Многим такое общение помогает справиться с комплексами.

[член клуба лысых мужчин]:

«Я чувствую гордость. Или, может быть, я должен сказать, что чувствую себя прекрасно, хоть я и лысый. И это благодаря клубу лысых мужчин».

Праздник лысых мужчин проходит в Цуруте каждый год в феврале. Девиз клуба: «Смотреть на облысение позитивно, чтобы весело проводить время и украшать мир своими сияющими головами».