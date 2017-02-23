Какие украшения одолжат звёздам на «Оскар» 2017 года?

Самые большие мировые звёзды на церемонии награждения «Оскарами» будут сверкать ещё ярче благодаря бриллиантам.

Традиция одалживать драгоценности для шоу существует уже не один год.

Это так называемый бриллиантовый шоу-рум 2017. Сюда могут прийти стилисты, чтобы выбрать драгоценность для знаменитости, которой создают образ.

[Кристен Трасти, эксперт по бриллиантам]:

«Стилисты обычно приходят, уже имея представление, что ищут. Мы проводим их и показываем, что у нас есть. Тут всё: от безвременной классики до современных трендов».

Как считают эксперты, в этом году по-прежнему будут популярными массивные серьги и браслеты.

[Кристен Трасти, эксперт по бриллиантам]:

«Самый большой тренд сезона – большие бриллиантовые серьги. Всё: от длинных свисающих капель до серёг оригинальной формы. Это тренд последних двух сезонов, и такие украшения по-прежнему популярны. Жанель Монэ надела точно такие же на Золотой глобус».

Среди звёзд, которые одолжили у этого бренда украшения на прошлогодний «Оскар», были Бри Ларсон, Хейли Стейнфилд и Оливия Манн.

[Кристен Трасти, эксперт по бриллиантам]:

«Бриллиант в центре этого браслета, если не ошибаюсь, — 10,6 карата, и 14 каратов в целом. Его надела Оливия Манн на «Оскар» в прошлом году».

Сияние звёзд и бриллиантов можно будет наблюдать 26 февраля на торжественной церемонии вручения наград. Состоится шоу в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.