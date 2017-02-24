24 февраля 2017

Президент Макри призвал испанские компании инвестировать в Аргентину

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Президент Аргентины в ходе своего официального визита в Испанию выступил перед национальным парламентом в Мадриде. В своей речи он призвал испанские компании инвестировать в Аргентину.

[Маурисио Макри, президент Аргентины]:
«Я надеюсь как президент, и все аргентинцы надеются, что испанские компании увеличат долю своего участия в этом фундаментальном экономическом проекте. У аргентинцев есть одна общая цель: расти, расти и создавать качественные рабочие места, чтобы снизить уровень бедности».

Макри также подчеркнул важность сотрудничества между Аргентиной и Испанией.

[Маурисио Макри, президент Аргентины]:
«Без сомнения, первый этап сотрудничества – это не только установление альянса между Южной Америкой и Пиренейским полуостровом. Нужно также понять, что Аргентина и Испания – главные участники переговоров между МЕРКОСУР и Евросоюзом, и, к счастью, переговорный процесс продвигается».

До визита в парламент Макри и его супруга Хулиана Авада посетили королевский дворец в Мадриде. Там они встретились с королём Филиппом VI и его женой Летисией.

Кроме того, президент Аргентины планирует встретиться с премьер-министром Испании, а также с представителями местных компаний и инвесторами.

В стране он пробудет до субботы.

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