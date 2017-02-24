Блины в виде головы Трампа пекут в московском кафе

За печатными блинами выстраиваются очереди. И стар, и млад с интересом следят за процессом приготовления.
[сотрудник кафе]:
«Трампа больше взрослые любят печатать».
Впрочем, форму блина можно заказать и другую — от Эйфелевой башни до персонажей любимых мультфильмов.
[сотрудник кафе]:
«Основные рисунки любимые – это бабочки, сердечки, имена».
Но съедобное изображение 45-го президента США всё же пользуется особой популярностью.
[сотрудник кафе]:
«Около пятидесяти раз уже заказывали».
3D-принтер установили в кафе в начале масленичной недели. В этом году она выпала на конец февраля. Проводы зимы по старой славянской традиции сопровождаются забавами, гуляньями. Блины — обязательное угощение в праздничные дни.