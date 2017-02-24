Аномальные оползни в Колумбии привели к эвакуации 2000 человек

[пострадавший от оползня]:

«Ситуация была очень сложной, потому что в 200 метрах от нас – река. Мы были там, всё поехало, дом моей бабушки – всё пропало. Все предметы первой необходимости. Что тут сделаешь?» [пострадавшая от оползня]:

«В тот момент я была на работе на ферме, мои двое детей были здесь, я прибежала сюда со всех ног. Дети уже выбежали из дома сами».

Около 120 домов разрушено полностью, 50 – частично в департаменте Уила на юге Колумбии. Из-за наводнений и оползней в регионе объявлено чрезвычайное положение. Более 2000 человек пришлось в срочном порядке эвакуировать.

Реки Фрио и Нейва вышли из берегов в результате проливных дождей, затопив города Кампо-Алегре и Ривера.

Как сообщают местные СМИ, человеческих жертв в этом бедствии нет, однако поток грязи унёс несколько автомобилей и повредил мосты. Корнями деревьев также завалено несколько километров автотрасс. Местным жителям и муниципальным службам предстоит большая уборка.

Такую погоду – с ливнями, сильными ветрами и грозами — для Колумбии в это время года можно считать аномальной. Обычно в феврале здесь сухой сезон. Метеорологи говорят: очень влажным был и январь – из-за холодного фронта и сильных ветров в Северном полушарии, которые изменили характер дождей.