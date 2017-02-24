Аномальные оползни в Колумбии привели к эвакуации 2000 человек

[пострадавший от оползня]:
«Ситуация была очень сложной, потому что в 200 метрах от нас – река. Мы были там, всё поехало, дом моей бабушки – всё пропало. Все предметы первой необходимости. Что тут сделаешь?»
[пострадавшая от оползня]:
«В тот момент я была на работе на ферме, мои двое детей были здесь, я прибежала сюда со всех ног. Дети уже выбежали из дома сами».
Реки Фрио и Нейва вышли из берегов в результате проливных дождей, затопив города Кампо-Алегре и Ривера.
Как сообщают местные СМИ, человеческих жертв в этом бедствии нет, однако поток грязи унёс несколько автомобилей и повредил мосты. Корнями деревьев также завалено несколько километров автотрасс. Местным жителям и муниципальным службам предстоит большая уборка.
Такую погоду – с ливнями, сильными ветрами и грозами — для Колумбии в это время года можно считать аномальной. Обычно в феврале здесь сухой сезон. Метеорологи говорят: очень влажным был и январь – из-за холодного фронта и сильных ветров в Северном полушарии, которые изменили характер дождей.