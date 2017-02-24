Надёжно защищённые загранпаспорта сделали в Германии

[Томас де Мезьер, глава МВД Германии]:

«Новый немецкий паспорт надёжно защищён от подделок и неправомерного использования и позволяет быстро идентифицировать его владельца».

В Германии выпустили заграничный паспорт нового образца. Его представил глава МВД Томас де Мезьер.

Первая страница нового паспорта изготовлена не из ламинированной бумаги, а из поликарбоната. На ней размещены фотография владельца и данные о нём. В титульной странице также содержится микросхема со сведениями о владельце.

Остальные листы паспорта сделаны из высококачественной бумаги с водяными знаками. При ультрафиолетовой подсветке на средних страницах видно изображение Бранденбургских ворот.

По данным МВД, новый загранпаспорт соответствует европейским и международным требованиям для электронных проездных документов. По нему можно въезжать без визы в 170 стран мира.

Размер нового паспорта немного меньше, чем предыдущего документа.

[Томас де Мезьер, глава МВД Германии]:

«У него интересный дизайн, и паспорт стал немного удобнее. Требования безопасности такие же, как к немецким удостоверениям личности. Мы надеемся, что граждане будут довольны этими паспортами. И надеюсь, что появится много заявок на оформление новых документов».

Новые загранпаспорта начнут выдавать с 1 марта. Документы старого образца будут действительны до истечения срока их действия.