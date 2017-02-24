Представитель ООН призвал стороны конфликта в Сирии работать вместе

[Стаффан де Мистура, специальный представитель ООН по Сирии]:
«Я знаю, это непросто. Но давайте попробуем работать вместе, чтобы положить конец этому ужасающему конфликту».
Своё заявление де Мистура сделал во время открытия четвёртого раунда переговоров по Сирии в здании ООН в Женеве.
Он отметил, что обе стороны несут ответственность за прекращение войны, унёсшей жизни не менее 300 тысяч человек и заставившей миллионы покинуть свои дома.
Мистура назвал переговоры непростой задачей. Он также добавил, что сфокусируется на резолюции Совета безопасности ООН №2254. Она призывает принять в Сирии новую конституцию, провести выборы под наблюдением ООН и установить в стране прозрачное управление.
Оппозиция призывала к прямым переговорам. Однако в ООН отмечают, что пока до этой стадии дойти не удалось.
Тем временем, у здания ООН собрались сирийские женщины. Они призвали обсудить в ООН судьбу своих арестованных или пропавших родственников. Протестующие выразили надежду, что их освободят.
[Нура Гази, протестующая]:
«Его арестовали за две недели до нашей свадьбы 15 марта 2012 года. Через 10 месяцев его перевели в тюрьму Адра. Я его, конечно, навещала, и мы поженились в тюрьме».
Женщина добавила, что три года навещала своего мужа, однако в октябре 2015 года его увезли в неизвестном направлении.
Стаффан де Мистура вышел к протестующим, а затем сделал заявление перед СМИ.
[Стаффан де Мистура, специальный представитель ООН по Сирии]:
«Они передали мне, а через меня — всем остальным, послание о том, что во время переговоров по Сирии мы не должны забывать тех, кто раньше был арестован или похищен, или пропал. Есть тысячи и тысячи матерей, жён, дочерей, которые надеются, что от переговоров будет польза хотя бы в этом аспекте».
Предыдущий раунд переговоров по Сирии завершился 10 месяцев назад.