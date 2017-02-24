От чего умер брат северокорейского лидера Ким Чен Ына?

Ким Чон Нам умер от запрещённого химического оружия. Об этом сообщила малазийская полиция, расследующая убийство. Ким – единокровный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына. У них общий отец и разные матери.

Ким Чон Нам погиб на прошлой неделе после покушения на него в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура.

В пятницу полиция сообщила, что пробы, взятые с лица убитого, показали наличие так называемого ВИ-газа. Это высокотоксичное отравляющее вещество, которое в США классифицируют как оружие массового поражения.

[Халид Абу Бакар, представитель полиции]:

«Если бы объём химиката был небольшим, нам бы сложно было его определить. Вещество незаконное. Это химическое оружие. Сейчас мы расследуем, как его ввезли в страну».

Южнокорейские и американские чиновники считают, что убийство Ким Чон Нама осуществили северокорейские агенты.

Покушение попало в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры обнародовала телекомпания Fuji TV. На них видно, что с жертвой борются две женщины. Позже Чон Нам обратился за помощью к службе безопасности аэропорта. Умер он по дороге в больницу.

ВИ-газ не имеет вкуса и запаха. Он запрещён Конвенцией по химическому оружию.

Эксперты говорят, что смерть наступает через 15 минут после попадания газа на лицо или шею.

Малайзия пока не назвала заказчика преступления. Она уже обратилась в Интерпол с просьбой помочь в поимке четырёх подозреваемых, граждан КНДР. Предполагается, что они уже вернулись в свою страну.