24 февраля 2017

Приём в Лондоне по случаю предстоящего выхода «Красавицы и чудовища»

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В то время как любители диснеевских историй с нетерпением ожидают выхода в свет фильма «Красавица и чудовище», в Лондоне состоялся приём, посвящённый новой картине.

Особняк Спенсер-хаус с причудливыми газонами как нельзя лучше подошел для этого мероприятия.

Эмма Уотсон, сыгравшая главную героиню Белль, появилась в сказочном платье с длинным шлейфом. Она говорит: характер её героини немного отличается от традиционных диснеевских принцесс.

[Эмма Уотсон, актриса]:
«Я чувствую, что даже в оригинале Белль была очень прогрессивной, она не похожа на других диснеевских женских персонажей, вроде принцесс. Поэтому были моменты, когда я могла вложить в свою героиню немного больше, и это было действительно интересно».

Люк Эванс, сыгравший высокомерного Гастона, говорит, что послания в фильме актуальны и сегодня.

[Люк Эванс, актёр]:
«В историях Диснея удивляет то, что все послания — вне времени. Они обращены к людям любого возраста в любой период».

Этот фильм – ремейк полнометражного анимационного фильма кинокомпании Walt Disney, который вышел в свет в 1991 году.

Режиссер Билл Кондон говорит: работая над картиной, ощущал определённое давление.

[Билл Кондон, режиссёр]:
«Я не мог разрушить или каким-либо образом испортить то, что уже было создано, а это — прекрасная вещь. То есть, мне нужно было просто сделать адаптацию, чтобы вы захотели узнать больше о персонажах. Вот какова задача фильма: заполнить пробелы, приоткрыть завесу немного больше».

«Красавица и чудовище» — история деревенской девушки Белль, которая в поисках своего пропавшего отца попадает в заброшенный замок. Там живёт чудовище – заколдованный принц Адам. И чтобы разрушить заклятие, должна найтись та, кто его полюбит.

Фильм выходит в прокат 15 марта.

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