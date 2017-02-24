Учёные: жизнь на Марсе могла возникнуть без воды

Пустыня Атакама самая засушливая на планете. Однако несмотря на почти полное отсутствие воды и постоянное ультрафиолетовое облучение на каменных породах существуют колонии микроорганизмов.

Климат Атакамы подобен климату на Марсе. При этом в 2015 году учёные НАСА обнаружили на нём солёную воду в жидком виде. Она появляется на экваторе Красной планеты в тёплое время года. Это позволило им предположить, что там может существовать жизнь.

Однако чилийские учёные полагают: жизнь на Марсе могла зародиться и без воды подобно тому, как она появилась в Атакаме.

[Армандо Асуа, астробиолог]:

«Мы нашли на Земле такие же засушливые места, как на Марсе. Но они заселены множеством различных микроорганизмов. Таким образом, мы вернулись к поиску жизни в тех местах, где, как казалось раньше, слишком засушливо. Мы демонстрируем обратное: даже если там сухо (как в марсианской пустыне), жизнь может адаптироваться».

Чилийские исследователи пытаются выяснить, как выживают микроорганизмы при минимальном присутствии воды и какие молекулярные механизмы задействованы в этом. Они считают, что это даст понимание того, как могла бы зародится жизнь и на Марсе.

[Армандо Асуа, астробиолог]:

«Если мы докажем, что в пустыне Атакама живые организмы могут не только выносить отсутствие воды, но и продолжать функционировать без неё, то это даст надежду найти жизнь не только на Марсе, но и в других местах вселенной».

Исследования чилийских учёных привлекли внимание НАСА. В марте агентство направит экспертов в Чили, чтобы проверить представленную теорию.

Учёные НАСА планируют отправить астронавтов на Красную планету в середине 30-х годов этого столетия.