Как чешские кинологи готовят из собак ищеек

В этом автобусе неугомонного терьера джек-рассела ждёт ответственная работа. Его задача – найти контрабандный товар. Он оказался в рюкзаке, лежащем на багажной полке. Такой же незаконный груз терьер легко обнаружил под капотом автомобиля. В качестве награды теперь можно побегать за любимым мячиком.

Так, в игровой манере, проходит дрессировка в кинологическом центре Чехии, сертифицированным Всемирной таможенной организацией.

[Йозеф Душанек, глава кинологического центра]:

«Мы гордимся тем, что иностранные дрессировщики собак говорят нам, что у нас здесь семейная атмосфера. Она отличается от обстановки в тех центрах, где работают они».

Собаки, прошедшие обучение в чешском центре, помогают сотрудникам служб безопасности в разных странах мира. Они задерживают преступников, ищут наркотики, контрабанду и охраняют президентов.

Чешские специалисты применяют методы дрессировки, разработанные в США. Они вознаграждают собак за верно выполненную работу и игнорируют их, когда она сделана неправильно.

При этом характер и способности у животных отличаются индивидуальностью, поэтому срок обучения у всех разный. Иногда длится до 15 недель.

[Йозеф Душанек, глава кинологического центра]:

«Собаке нужно время, чтобы понять, чего мы от неё хотим, и оно для каждого животного разное. Мы не заставляем их что-то делать. Мы играем с ними и даём им позитивную мотивацию».

В учебный центр многие собаки поступают от чешских заводчиков. Итка Поспихалова – одна из них. Её питомцы уже с детства обучены основам охраны и способны задержать, например, похитителя сумочки.

Однако заводчица не прививает собакам агрессию.

[Итка Поспихалова, заводчица собак]:

«Я хочу, чтобы они были энергичными, доминирующими и контролирующими себя собаками, которые не боятся окружающей среды и налаживают хороший контакт с людьми, не будучи при этом чрезмерно агрессивными».

В кинологическом центре обучают собак различных пород, в том числе бельгийских овчарок, питбультерьеров и спаниелей. За 20 лет своей работы центр обрёл большую известность. Сюда приезжают перенимать опыт специалисты из разных стран.