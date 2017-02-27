Президент Кореи не продлил спецрасследование коррупционного скандала

Премьер-министр Южной Кореи Хван Гё Ан, исполняющий обязанности президента, в понедельник решил не продлевать срок работы специальной комиссии. Она расследовала коррупционный скандал вокруг отстранённого президента Пак Кын Хе. Свою работу комиссия завершит в установленный ранее срок – 28 февраля.

Представитель Хван Гё Ана сказал журналистам во время брифинга, что специальное расследование достигло своей цели, и что в интересах страны — его завершить.

[Хон Квон Хи, представитель и. о. президента]:

«После долгих раздумий (действующий президент) решил, что лучшее решение для стабильности страны – не продлевать специальное расследование, его должны продолжить гособвинители».

Вслед за этим объявлением представители специальной комиссии, которая занималась расследованием, тоже провели пресс-брифинг. Они сказали, что решение действующего президента их разочаровало.

[Ли Гю Чхоль, представитель специальной комиссии]:

«Специальная комиссия прокуроров считает очень досадным, что действующий президент Хван Гё Ан не утвердил запроса на продление срока расследования в ситуации, когда следствие ещё не завершили».

Коррупционный скандал вспыхнул в прошлом году. Президента Пак Кын Хе обвинили в том, что она позволяла принимать важные политические решения своей подруге, а также, что они вместе оказывали давление на крупные компании. В итоге фирмы перечисляли средства в два фонда, которые поддерживали политическую деятельность президента.

В декабре парламент объявил 65-летней Пак импичмент. Подтвердить или отменить это решение должен Конституционный суд. Он, как ожидается, примет решение до лета.

Специальная комиссия выдвинула обвинения также нескольким представителям деловой и политической элиты Южной Кореи, которые оказались замешаны в скандале. Среди них – глава Samsung Group.

Между тем, в субботу сотни тысяч человек вышли в центр Сеула, чтобы призвать Пак Кын Хе уйти в отставку по собственной инициативе. В этот день исполнилось четыре года со дня инаугурации президента.

[протестующая]:

«В то время как страна отмечает четвёртую годовщину инаугурации президента Пак Кын Хе, я хочу, чтобы эта ужасная администрация ушла. Конституционный суд должен утвердить импичмент». [протестующий]:

«Я пришёл со своей дочкой, чтобы внести свой вклад и показать, что хорошие люди могут жить хорошо».

Если парламент подтвердит импичмент, выборы президента в стране состоятся через два месяца после этого.