План по очистке АЭС «Фукусима-1» составят к лету 2017

Компания TEPCO, оператор аварийной японской АЭС «Фукусима-дайити», сообщила, что к лету этого года планирует разработать план очистки и демонтажа реакторов.

В настоящее время оператор не имеет чёткой схемы, поскольку до сих пор не выяснил, в каком состоянии находятся некоторые из повреждённых энергоблоков.

[Сундзи Утида, директор АЭС «Фукусима-дайити»]:

«Мы на самом деле не знаем, что происходит внутри. Наша первостепенная задача — узнать, что происходит внутри с отработанным топливом. И вопрос не только в этом. Мы также должны понять — где, что и как мы можем отремонтировать. Мы пытаемся найти технологи, которые помогут нам это сделать».

11 марта исполнится шесть лет со дня разрушительного землетрясения магнитудой 9 баллов, которое произошло на севере Японии. Бедствие повредило три реактора на АЭС, а также вызвало цунами, унёсшее жизни более 15 тысяч человек.

[Сундзи Утида, директор АЭС «Фукусима-дайити»]:

«Что касается уровней радиации, ранее мы запустили в реактор робота «Скорпион» и измерили уровень внутри. Мы получили цифру в 210 зивертов в час. Некоторые иностранные СМИ сообщили, что этот уровень влияет на окружающую среду за пределами первичной защитной оболочки ядерного реактора. Но это показатель внутри оболочки. На окружающую среду он не влияет».

Для сравнения, нормальный уровень радиации для человека составляет 24 десятитысячных зиверта в год. А мгновенная смерть наступает при облучении радиацией в 20 зивертов.

Измерения снаружи реакторов в четверг показали уровень 36,5 микрозивертов в час. Такой можно сравнить с шестью рентгенами грудной клетки.

Компания добилась некоторого прогресса. Так, ей удалось извлечь сотни отработанных топливных стержней из одного из повреждённых зданий. Но пока не удалось найти такие же стержни в трёх повреждённых реакторах.

Теперь компания разрабатывает роботов, которые могли бы плавать под водой и искать расплавившиеся топливные стержни.

Ранее в конце января во второй реактор был запущен зонд с камерой. Он обнаружил сгустки чёрного цвета. Эксперты полагают, что это могут быть остатки ядерного топлива.