Береговая охрана Италии спасла 730 мигрантов

Примерно 730 мигрантов прибыли в сицилийский порт Аугуста. Они пытались пересечь Средиземное море на небезопасных лодках. Однако их взяла на борт итальянская береговая охрана. Среди беженцев много женщин. [Марко Ротунно, сотрудник УВКБ ООН]:

«Женщин около 100. Большинство из них – без мужей, некоторые – с детьми, в том числе с маленькими. Около 20 женщин беременны, одна из них вот-вот родит. Она сирийка. Её отправили на вертолёте в Лампедузу».

В числе спасённых также есть дети, прибывшие без родителей.

[Марко Ротунно, сотрудник УВКБ ООН]:

«Много несовершеннолетних, путешествующих без сопровождения. Их примерно – 75, и 15 из них – девочки».

Среди беженцев – выходцы из Нигерии, Эритреи, Судана и Сирии. В целом за прошедшую неделю в Средиземном море береговая охрана спасла 2750 мигрантов.

По данным МВД Италии, с начала года в страну прибыло по морю 10700 беженцев. Это на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В 2016-м берегов Италии достигли более 180 тысяч мигрантов, более 5000 человек погибли в море. С начала 2015-го в Европу в общей сложности прибыло более полутора миллиона беженцев.

В феврале Евросоюз, чтобы уменьшить поток беженцев через Средиземное море, пообещал финансировать лагеря для мигрантов в Ливии. При этом «Врачи без границ» и другие гуманитарные организации критикуют этот план, утверждая, что Ливия не безопасна для проживания мигрантов.

Евросоюз также будет готовить и обеспечивать всем необходимым специалистов по борьбе с незаконными перевозчиками людей.