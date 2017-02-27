27 февраля 2017

Наводнение в Чили: трое погибших, миллионы остались без воды

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Не менее трёх человек погибли в ходе наводнений, начавшихся в Чили в результате проливных дождей в минувшие выходные. Есть также пропавшие без вести.

Сошло несколько оползней. Кроме того, в результате разлива рек в горных долинах недалеко от столицы Сантьяго несколько тысяч человек оказались отрезанными от внешнего мира.

[Рикардо Торо, глава Нацбюро по чрезвычайным ситуациям]:
«Мы сожалеем о гибели ребёнка, который находился в машине, когда её снесло оползнем в коммуне О’Хиггинс. На национальном уровне в результате этих наводнений 3337 человек оказались отрезанными от мира, трое погибли, семерых человек не можем найти и 207 человек размещены во временных убежищах».

В самой столице и окрестностях поврежден водопровод: миллионы человек остались без воды. Наводнение затрудняет ремонтные работы.

[Мариано Фернандес, министр внутренних дел Чили]:
«У нас сложная ситуация с водой в 33 районах Сантьяго, где проживают около шести миллионов человек».

Жители горных районов пытаются эвакуироваться, но это сложно из-за завалов на дорогах. Службы быстрого реагирования пытаются их расчистить.

За прошедший год это второе крупное наводнение в центральной части Чили. Предыдущее было в апреле прошлого года. В то время погиб один человек.

В целом для февраля подобная погода в Чили несвойственна, поскольку это сухой сезон.
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