Премьер Турции призвал поддержать расширение полномочий президента

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал общественность поддержать конституционные изменения, которые значительно расширят власть президента Тайипа Эрдогана. Он назвал апрельский референдум по этому вопросу голосованием за стабильность.

Выступил Йылдырым на одной из спортивных арен столицы, где тысячи сторонников правящей Партии справедливости и развития размахивали турецкими флагами и исполняли песни.

[Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции]:

«Эти реформы – историческая возможность для страны. Благодаря сильному президентскому аппарату и контролю над армией военные перевороты и элитные группы канут в Лету».

Сторонники Эрдогана говорят, что замена парламентской демократии на сильную исполнительную власть президента – гарантия стабильности. Они говорят, что в этом случае страна не вернётся к шатким коалициям, которые были в предыдущие десятилетия.

Оппоненты же опасаются роста авторитаризма.

Десятки тысяч человек были заключены в тюрьмы и более 100 тысяч работников госсектора были уволены после неудачного военного переворота в июле пошлого года.

Референдум в Турции состоится 16 апреля. На нём необходимо простое большинство, чтобы подтвердить законопроект, который был утверждён парламентом в январе и вслед за этим подписан главой государства.

Основанная президентом Партия справедливости и развития находится при власти с 2002 года. В 2003 Тайип Эрдоган стал премьер-министром, прослужив на этом посту до 2014. Затем его избрали президентом.

Конституционные реформы, которые он предлагает, позволят ему остаться у власти до 2029 года. Они также дадут ему право выносить постановления, объявлять режим ЧП, назначать министров и высших государственных чиновников, а также распускать парламент.

Две крупнейшие оппозиционные партии говорят, что изменения нарушат баланс власти, и что Эрдоган уже сейчас оказывает значительное влияние на правительство.

Тайип Эрдоган отмечает, что политическая система должна быть способна справиться с беспрецедентными угрозами безопасности: от атак исламистских и курдских боевиков до попыток военных переворотов.