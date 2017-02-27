27 февраля 2017

Масленицу отпраздновали в Измайловском Кремле

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В Измайловском Кремле в Москве отпраздновали Масленицу. Так древние славяне отмечали проводы зимы. В старину на Руси Новый год встречали не в январе, а в марте.

Покорение масленичного столба – одна из любимейших забав. Задача – вскарабкаться по отполированному стволу и достать подарок. В этот день незамужние девушки приглядывались к женихам.

Между тем, свои силы пробуют даже дети.

[участник]:
«Я очень хотел, но у меня не получилось. Там было очень скользко. Самое главное — участие, а не победа».

А здесь пилят бревно счастья. В это время загадывают желание.

[участница]:
«Пытаюсь свое счастье получить. Загаданное желание исполнить. Вначале легче было, сейчас как-то труднее. Но мы пытаемся не сдаваться».

Народные гуляния не проходят без угощений. Главное яство – блин, языческий символ Ярила, бога солнца. Уже в конце февраля хлебосольное застолье сменится Великим постом, который продлится до середины апреля.

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