«Оскар» 2017: кто стал победителем?

В Лос-Анджелесе завершилось награждение самыми престижными премиями в киноиндустрии. «Оскары» по традиции вручали в театре «Долби».

Мюзикл «Ла-Ла Ленд», который имел 14 номинаций, в итоге завоевал шесть наград. Но в категории «Лучший фильм» победа досталась драматической картине «Лунный свет» режиссёра Барри Дженкинса.

Среди актрис, сыгравших главную роль, лучшей признали Эму Стоун за роль в «Ла-Ла Ленд». После награждения она пошутила, что заветная награда была у неё в кармане с самого начала, поскольку фильм был обречён на успех.

[Эма Стоун, актриса]:

«Я всё время держала карточку «Лучшая актриса первого плана» у себя в руках. Пока я не осознала, что произошло. Хотела сначала обсудить это с вами».

В номинации «Лучший актёр первого плана» победил Кейси Аффлек — младший брат Бенa Аффлека. Его удостоили «Оскара» за роль в фильме «Манчестер у моря». Это драма режиссёра Кеннета Лонергана о сложных взаимоотношениях главного героя и его 16-летнего племянника, потерявшего отца.

Лучшим режиссёром был признан Дэмьен Шазелл, снявший «Ла-Ла Ленд». Ему 32 года. Он стал самым молодым режиссёром, которого Американская академия кинематографических искусств и наук когда-либо удостаивала высшей награды. Его фильм также завоевал «Оскары» в номинациях «Лучшая операторская работа», «Лучшая песня», «Лучшая музыка» и «Лучшая работа художника-постановщика».

Среди актрис, сыгравших роли второго плана, награда досталась Виоле Дэвис за драматический фильм «Ограды». Лучшим актёром второго плана признали Махершалу Али, сыгравшего в фильме «Лунный свет».

Фильм Мела Гибсона «По соображениям совести» получила два «Оскара» в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучший звук».

За лучшие визуальные эффекты наградили «Книгу джунглей», а лучшим анимационным полнометражным фильмом признали «Зверополис».

Не обошлось и без курьёзов. Сначала лауреатом в номинации «Лучший фильм» был назван мюзикл «Ла-Ла Ленд». Однако позже ведущие извинились и сказали, что произошла ошибка, поскольку победитель – «Лунный свет». Как оказалось, за сценой перепутали конверты и вручили ведущим карточку, где была указана победительница в номинации «Лучшая актриса».