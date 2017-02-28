Саудовская Аравия инвестирует в Малайзию $7 млрд

Деньги выделит государственная компания Saudi Aramco. Завод будут возводить в южно-малазийском штате Джохор.
Переговоры велись между Saudi Aramco и малазийской энергетической компанией Petronas. Последняя вложит в проект 20 миллиардов.
[Наджиб Тун Разак, премьер-министр Малайзии]:
«Доля Aramco составит семь миллиардов. Это большая инвестиция».
Проект называется RAPID. Как предполагается, Aramco будет поставлять на завод половину от объёмов сырой нефти. У неё также будет возможность ещё больше увеличить этот показатель.
Завод начнёт работу в первом квартале 2019 года. В день он сможет перерабатывать 300 тысяч баррелей нефти.
Помимо этого, Саудовская Аравия и Малайзия подписали четыре других соглашения, которые касаются торговли, трудовых ресурсов, науки и кооперации в сфере образования. Ещё один договор был заключен между государственными новостными агентствами двух стран. Они условились обмениваться информацией.
Малайзия – первая остановка короля Саудовской Аравии в поездке по Азии. Его визиты продлятся месяц. Их цель – привлечение инвестиций и налаживание связей.
Как ожидается, король Салман также посетит Индонезию, Бруней, Японию, Китай, Мальдивы и Иорданию.