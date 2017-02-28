«Золотой» гамбургер сделали в Дубае

[Питер Мэй, сотрудник компании Roadery]:

«Это большой город, где происходят разные события. Небоскрёб Бурдж-Халифа – это часть города и его гордость. Мы создали свой «Бурдж-Халифа». Это экстравагантный, роскошный и прекрасный кулинарный опыт».

«Золотой» гамбургер стал украшением фестиваля уличной еды в Дубае. Изделие представляет собой пять мясных котлет, увенчанных позолоченной булочкой. Гамбургер получил название «Бурдж-Халифа». Идея создания такого необычного блюда принадлежит одной из британских компаний.

Четыре котлеты для гамбургера делают из высококачественной мраморной говядины, пятую – из фуа-гра – приготовленной особым образом печени откормленного гуся. Их приправляют сыром с трюфелями, майонезом с шафраном и кетчупом с ежевикой.

Половинка булочки, украшенная 24-каратным сусальным золотом, становится вершиной этого кулинарного творения. Его стоимость – 63 доллара США.

«Золотые» гамбургеры сразу пришлись по вкусу туристам. Они фотографируются с ними на фоне небоскрёба Бурдж-Халифа.

Международный фестиваль Eat the World DXB прошёл во второй раз. Он посвящён мобильным кухням.