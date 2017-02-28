«Золотой» гамбургер сделали в Дубае

[Питер Мэй, сотрудник компании Roadery]:
«Это большой город, где происходят разные события. Небоскрёб Бурдж-Халифа – это часть города и его гордость. Мы создали свой «Бурдж-Халифа». Это экстравагантный, роскошный и прекрасный кулинарный опыт».
Четыре котлеты для гамбургера делают из высококачественной мраморной говядины, пятую – из фуа-гра – приготовленной особым образом печени откормленного гуся. Их приправляют сыром с трюфелями, майонезом с шафраном и кетчупом с ежевикой.
Половинка булочки, украшенная 24-каратным сусальным золотом, становится вершиной этого кулинарного творения. Его стоимость – 63 доллара США.
«Золотые» гамбургеры сразу пришлись по вкусу туристам. Они фотографируются с ними на фоне небоскрёба Бурдж-Халифа.
Международный фестиваль Eat the World DXB прошёл во второй раз. Он посвящён мобильным кухням.