ООН: Австралия должна защитить аборигенок от насилия

Женщин-представительниц коренных народов Австралии и островитян Торресова пролива подвергают различным формам дискриминации из-за их низкого социально-экономического статуса. Они также сталкиваются с расизмом и сексуальным насилием.
[Дубравка Шимонович, специальный докладчик ООН]:
«Они в 34 раза чаще попадают в больницы как жертвы насилия в семье и в 3,7 раза чаще, чем другие женщины, становятся жертвами сексуального насилия».
При этом спецдокладчик отметила, что масштабы проблемы на самом деле могут быть ещё больше. Представители коренных народов сталкиваются с насилием уже с детства, причём в семь раз чаще, чем дети некоренного населения. Они также в десять раз больше подвергаются риску остаться без опеки родителей.
Из-за отсутствия нормального воспитания большое число женщин-аборигенок попадают в тюрьмы. По мнению спецдокладчика, эта ситуация усугубляется политикой австралийских властей. Граждан лишают свободы даже за неоплаченные штрафы.
[Дубравка Шимонович, специальный докладчик ООН]:
«Женщин и девушек-аборигенок и жительниц островов Торресова пролива становится всё больше в тюрьмах по всей Австралии. Эту проблему нужно срочно решать».
Добиться того, чтобы в тюрьмы попадало меньше аборигенов – одна из семи целей австралийского правительства. Власти поставили их перед собой примерно десять лет назад, когда обязались сократить неравенство между коренным и некоренным населением страны.
Недавно правительство опубликовало доклад, согласно которому оно отстаёт от достижения поставленных целей. По мнению критиков, это обусловлено недостаточным финансированием.