SpaceX отправит космических туристов к Луне в 2018 году

Частная американская компания SpaceX объявила о планах организовать коммерческий полёт вокруг Луны. Он намечен на конец следующего года.

В космическое путешествие отправятся два туриста. Они уже вложили немало денег в предстоящую миссию. Глава компании Илон Маск отказался раскрывать имена клиентов и то, какую сумму они заплатят за полёт. Однако сказал, что двое будущих пассажиров знают друг друга, и это «не кто-то из Голливуда».

Космические туристы отправятся в полёт на пассажирской версии корабля Dragon V2. В настоящее время завершается его разработка. Ожидается, что уже в этом году он совершит первый полёт к МКС, но пока без экипажа. На второй квартал 2018-го запланирована миссия с командой на борту.

Если всё пройдёт успешно, то в конце будущего года в космос отправятся туристы. Корабль Dragon запустят с помощью тяжёлой ракеты-носителя Falcon 9. Она также разработана компанией SpaceX. Стартует ракета с космодрома на мысе Канаверал.

Космический корабль с туристами направится к Луне, обогнёт её и затем вернётся на Землю. Траектория полёта будет похожа на тот же путь, который проделал американский пилотируемый корабль «Аполлон-8» в 1968 году. В ходе той миссии люди впервые достигли другого небесного тела – Луны. Они также вышли на её орбиту и побывали в гравитационном поле земного спутника.

Представители SpaceX отмечают, что запланированный полёт вокруг Луны даст людям возможность впервые за последние 45 лет вернуться в глубокий космос. По их мнению, это позволит ускорить процесс организации следующих миссий по изучению Солнечной системы.