28 февраля 2017

В Мексике показали скелет неизвестной доисторической рептилии

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В Мексике показали скелет неизвестной доисторической рептилии

Мексиканские палеонтологи представили полностью сохранившийся скелет древней морской рептилии. Этот вид учёным ранее был неизвестен. Доисторическое животное, по оценкам экспертов, обитало 93 миллиона лет назад.

[Вольфганг Штиннесбек, палеонтолог]:
«Наша находка – одна из наиболее полных. И не только из-за сохранившихся костей, но и тканей этого животного. Мы обнаружили остатки мелких чешуек размером с миллиметр, остатки мягких тканей и кожи».

Учёные смогли воспроизвести внешний вид древней рептилии. По их оценкам, её тело вместе с хвостом достигало почти двух метров в длину. Размах лап с плавниками составлял один метр 20 сантиметров.

Скелет ящерицы обнаружили в 2011 году в одном из засушливых регионов Мексики. В доисторические времена там находилось море. Рептилию назвали Маурисиосаурус фернандеси – в честь мексиканского политика, бизнесмена и мецената Маурисио Фернандеса Гарсы. Он материально поддерживал палеонтологический проект, в ходе которого была сделана эта находка.

[Вольфганг Штиннесбек, палеонтолог]:
«Это новый род и новый вид. Находка помогает нам завершить описание образа этих животных, которые вымерли к концу эры динозавров».

В Мексике часто находят окаменелые останки доисторических ящеров. Из-за эрозии почвы они приближаются к поверхности земли. При этом Маурисио Фернандес Гарса, именем которого назвали найденную рептилию, считает, что палеонтологические ценности в пустынных регионах Мексики плохо защищены властями.

Динозавры вымерли в конце мелового периода, примерно 65 миллионов лет назад во время так называемого великого вымирания. Его подлинная причина до сих пор неизвестна. Учёные выдвигают различные гипотезы, в том числе – падение астероида в районе мексиканского полуострова Юкатан.

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