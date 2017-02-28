28 февраля 2017

Барак Обама – следующий президент Франции?

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Может ли бывший президент США Барак Обама однажды стать президентом Франции? Вероятнее всего, нет. Но это не останавливает группу французских активистов.

Начиналось всё с шутки, прозвучавшей, когда четыре друга обсуждали предстоящие выборы президента Франции. А в итоге вылилось в кампанию под названием «Обама17».

Свои личности они раскрывать не хотят, поэтому прячут лица под масками Барака Обамы.

[один из активистов]:
«Мы поняли, что не хотим голосовать за кого-либо. Особенно мы устали от постоянного голосования против кандидата вместо того, чтобы голосовать за президента, в которого мы действительно верим. Кто-то вспомнил про Обаму. Мы посмеялись, но потом решили, что должны это сделать, чтобы выразить своё недовольство».

Молодые люди говорят: собрали уже более 40 тысяч подписей под петицией. Теперь они всерьёз надеются, что Барак Обама станет одним из кандидатов. Выборы в стране пройдут в два тура в апреле и мае.

Кампания активистов идёт полным ходом. Они расклеивают постеры со знаменитым лозунгом Обамы «Yes we can». Был создан и отдельный веб-сайт.

Опросы показывают, что независимый кандидат Эммануэль Макрон выйдет во второй тур выборов вместе с лидером крайне правых Марин Ле Пен. При этом, перевес пока на стороне Макрона.

Ранее фаворитом гонки был кандидат от консерваторов Франсуа Фийон. Однако позже в его адрес были выдвинуты обвинения в том, что он якобы платил своей жене и другим родственникам за фиктивные должности в парламенте.

Активисты надеются, что к марту соберут миллион подписей, а к 15 марта убедят экс-главу США присоединиться к французской президентской гонке.

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