Популяцию редких черепах успешно сохраняют в Австралии

Эти черепахи выходят на берег острова, который учёные называют Галапагосами Австралии. Они относятся к виду австралийская зелёная черепаха, или плоскоспинная морская черепаха.

Десятки тысяч этих пресмыкающихся приплывают на остров каждый год. Однако их нормальному размножению препятствует повышение уровня моря.

[Энди Данстан, сотрудник Национального парка Квинсленда]:

«Несмотря на то, что черепаха делает фантастическое усилие, откладывая 100 яиц, их, вероятно, затопит следующий прилив, и они не смогут развиваться».

Также на острове есть песчаные наносы. Падение с них для черепах очень опасно. Природозащитники сделали специальное ограждение.

[Энди Данстан, сотрудник Национального парка Квинсленда]:

«Они падают с края на спину и не могут перевернуться, поэтому просто умирают в таких позах. Ограждение, сделанное вдоль этих обрывов, перекрыло доступ к ним».

Кроме того, специалисты сделали на территории пляжа насыпь длиной 150 метров. Это помогает защитить кладки черепашьих яиц от приливов.

Природоохранные организации работают над сохранением вида уже пять лет, и их усилия приносят плоды.

[Энди Данстан, сотрудник Национального парка Квинсленда]:

«В таком месте черепах вылупляется намного больше». [житель Австралии]:

«Черепахи приплывают сюда постоянно. Думаю, это действительно здорово. Когда спасаешь один вид, это влияет на все остальные сферы». [Энди Данстан, сотрудник Национального парка Квинсленда]:

«Это последний бастион надежды, и мы можем в некоторой степени обеспечить устойчивое сохранение популяции зелёных черепах».

На осуществление программы по сохранению этого вида черепах потребовалось более шести миллионов долларов. Финансирует её частная компания.