Популяцию редких черепах успешно сохраняют в Австралии

Десятки тысяч этих пресмыкающихся приплывают на остров каждый год. Однако их нормальному размножению препятствует повышение уровня моря.
[Энди Данстан, сотрудник Национального парка Квинсленда]:
«Несмотря на то, что черепаха делает фантастическое усилие, откладывая 100 яиц, их, вероятно, затопит следующий прилив, и они не смогут развиваться».
Также на острове есть песчаные наносы. Падение с них для черепах очень опасно. Природозащитники сделали специальное ограждение.
[Энди Данстан, сотрудник Национального парка Квинсленда]:
«Они падают с края на спину и не могут перевернуться, поэтому просто умирают в таких позах. Ограждение, сделанное вдоль этих обрывов, перекрыло доступ к ним».
Кроме того, специалисты сделали на территории пляжа насыпь длиной 150 метров. Это помогает защитить кладки черепашьих яиц от приливов.
Природоохранные организации работают над сохранением вида уже пять лет, и их усилия приносят плоды.
[Энди Данстан, сотрудник Национального парка Квинсленда]:
«В таком месте черепах вылупляется намного больше».
[житель Австралии]:
«Черепахи приплывают сюда постоянно. Думаю, это действительно здорово. Когда спасаешь один вид, это влияет на все остальные сферы».
[Энди Данстан, сотрудник Национального парка Квинсленда]:
«Это последний бастион надежды, и мы можем в некоторой степени обеспечить устойчивое сохранение популяции зелёных черепах».
На осуществление программы по сохранению этого вида черепах потребовалось более шести миллионов долларов. Финансирует её частная компания.