Европейские НКО говорят, что к их мнению не прислушиваются

Неправительственные организации «Друзья Земли» и «Корпоративный европейский наблюдатель» провели протест у здания Еврокомиссии. Активисты недовольны тем, что, по их мнению, исполнительная власть ЕС слишком прислушивается к представителям промышленного сектора и при этом игнорирует общественные организации.

В это время внутри проходила встреча между европейскими чиновниками и представителями бизнеса. Она была организована в рамках мероприятия «Европейский индустриальный день». Еврокомиссия презентовала его как обсуждение между четырьмя сотнями «ключевых игроков индустрии, законодателей мировых трендов и высокопоставленных чиновников» по вопросу будущего Европы.

Участники заслушали видеообращение Жана-Клода Юнкера, председателя Еврокомиссии. Он сказал, что индустриальная сфера блока – ключевой работодатель для миллионов европейцев.

[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:

«Возможно, сегодня фабрики уже отличаются от тех, что были когда-то, но европейская промышленность всё ещё важна. Европейская промышленность сильная. Она лидер на мировом рынке. Она предоставляет работу более 50 миллионам человек в Европе».

Однако представители организации «Друзья Земли» говорят, что политикам следует прислушиваться не только к мнениям промышленников.

[Мириам Дуо, представитель «Друзей Земли»]:

«Когда пять европейских комиссаров проводят целый день в окружении представителей промышленности, то они, без сомнения, поддадутся влиянию. Им даже может казаться, что они поступают правильно, что слушают ключевых игроков, но им следует быть более открытыми, изучать всё всесторонне».

Неправительственные организации отмечают, что в прошлом году Еврокомиссия провела 92% консультаций с лоббистами промышленности и только 8% встреч — с некоммерческими организациями.