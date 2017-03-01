В Италии снова извергается Этна

На Сицилии впервые в этом году начал извергаться вулкан Этна. Его считают самым активным в мире и самым высоким действующим вулканом в Европе.

Вулкан проснулся в понедельник вечером. Лава вырывается из юго-восточного кратера.

Уровень опасности повышен до жёлтого, и власти ограничили доступ к вершине горы. При этом отмечается, что угрозы для населённых пунктов нет. Близлежащий аэропорт в городе Катания также продолжает работу в обычном режиме. Но специалисты говорят: пристально следят за развитием событий.

Возраст Этны – около 500 тысяч лет. Высота вулкана – более 3300 метров, причем она нередко изменяется после извержений.

Этна извергается периодически на протяжении всей современной истории. У вулкана – несколько сотен боковых кратеров. Гора извергает лаву в среднем раз в несколько месяцев. Ущерб населённым пунктам наносится примерно раз в полтора века. Тем не менее итальянцы продолжают населять склоны Этны, поскольку там очень плодородная почва.

В последние два года Этна ведёт себя относительно спокойно. Предыдущее извержение было зафиксировано в мае прошлого года.