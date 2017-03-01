Европарламент: дизельного скандала можно было избежать

Власти стран Евросоюза на шесть лет задержали введение новых более строгих правил по проверке вредных выбросов автомобилей. Такой вывод сделан в отчёте Европарламента, который посвящён расследованию дизельного скандала с Volkswagen.

Авторы доклада также считают, что Еврокомиссия не изучила скрупулёзно правовые обязательства правительств стран ЕС. Они должны были обеспечить соблюдение запрета на устройства, которые фальсифицируют данные экологических тестов.

[Гербен-Ян Гербранди, депутат Европарламента]:

«Дизельного скандала можно было бы избежать, если бы государства-члены и Комиссия соблюдали европейское законодательство».

Депутаты Европарламента призывают усилить надзор за автомобильным рынком. В настоящее время автопроизводители могут сами выбирать регулятора, который может быть более лоялен и допустит продажу машин на всём рынке Евросоюза. Кроме того, авторы отчёта считают, что необходимо проводить более строгие экологические тестирования автомобилей.

По мнению евродепутатов, законодатели задержали введение новых правил, чтобы поддержать автомобильную промышленность после финансового кризиса 2008 года.

Европейская комиссия предложила пересмотреть правила лицензирования транспортных средств в Евросоюзе. Законопроект одобрил комитет Европарламента. Однако ещё необходимо одобрение всех государств-членов блока.

Скандал вокруг автоконцерна Volkswagen разгорелся в сентябре 2015 года. Агентство охраны окружающей среды США выяснило, что производитель устанавливал на дизельные автомобили с двухлитровым двигателем фальсифицирующее программное обеспечение. Во время тестирования оно занижало показатели уровня вредных выбросов.

Позже концерн сообщил, что по всему миру продано одиннадцать миллионов таких машин, выпущенных под маркой Volkswagen, Audi и Skoda. Правительства европейских стран также начали проводить расследование. Выяснилось, что выбросы оксидов азота дизельных автомобилей немецкого производителя в 15 раз превышали норму.