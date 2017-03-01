Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Сирии

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении Сирии. Документ подразумевал наложение санкций на официальный Дамаск за применение химического оружия в ходе атак.

В этом сирийское правительство обвиняют на основании результатов совместного расследования ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Согласно нему, сирийская армия, по меньшей мере, три раза использовала в ходе атак хлор. Также расследователи пришли к выводу, что боевики ИГИЛ применяли химическое вещество иприт.

При этом, Россия назвала результаты расследования неубедительными, поскольку для них не хватает доказательств.

Проект резолюции подготовили Франция, Великобритания и США. Девять членов Совета Безопасности проголосовали «за». Боливия проголосовала «против», а Египет, Эфиопия и Казахстан «воздержались».

Для принятия резолюции требовалось, по меньшей мере, девять голосов «за», и такое количество набиралось. При этом, было необходимо отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов: США, Великобритании, Франции, Китая и России.

Правительство Башара аль-Асада отрицает использование запрещённых веществ.

Хлор включён в Конвенцию о запрещении химического оружия. Сирия присоединилась к ней в 2013 году. При вдыхании газ превращается в хлористоводородную кислоту, которая может сжечь лёгкие.