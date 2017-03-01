Дональд Трамп впервые выступил перед Конгрессом

Президент США Дональд Трамп впервые выступил с обращением к американскому Конгрессу. Он сообщил о том, что собирается сделать в первый год своего президентства.

Среди тем, которые он затронул, — реформа системы медицинского страхования, расходы на оборону и проблема незаконных мигрантов.

Начал он с осуждения недавней волны угроз в отношении еврейских общин, а также инцидента в Канзасе, в ходе которого мужчина открыл в баре стрельбу по двум индийцам.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Недавние угрозы в отношении еврейских культурных центров, вандализм на еврейских кладбищах и стрельба в Канзасе на прошлой неделе напомнили нам, что наша нация может быть разделена по политическим вопросам, но мы едины в осуждении ненависти и злобы во всех их самых отвратительных формах».

Трамп также сказал, что планирует провести масштабную проверку американской иммиграционной системы.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Это не милосердно, а безрассудно — позволять неконтролируемый въезд из мест, где невозможно провести надлежащую проверку».

Самые большие овации прозвучали, когда Дональд Трамп остановился на реформе системы медицинского страхования. Он призвал Конгресс аннулировать и заменить программу Obamacare.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы должны помочь американцам покупать свою собственную страховку, используя налоговые скидки и расширенные медицинские сберегательные счета. Но это должен быть план, которого хотят они, а не который навязывает им государство».

Кроме того, президент подтвердил, что США будут продолжать поддерживать своих союзников по всему миру. При этом, он отметил, что те также должны вкладывать свою долю.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Наши партнёры должны выполнять свои финансовые обязательства. И теперь, после очень открытых обсуждений, они начинают это делать».

Напомним, Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января.