Беспилотный Nissan LEAF впервые выехал на улицы Лондона

По улицам Лондона проехался беспилотный автомобиль Nissan. Это первые европейские испытании для японской компании. Раньше они проходили только в Токио и Силиконовой долине в США.

[Мартен Сирёйс, глава научного центра Nissan]:

«Не везде в Европе мы можем запросто выехать на дорогу. Нам нужны партнёры, которые помогают нам создавать карты и систему. А Лондон и Великобритания – важный рынок для Nissan».

Маршрут беспилотного автомобиля пролегает по улицам восточной части британской столицы, недалеко от аэропорта Лондон-Сити. Машина самостоятельно останавливается при красном сигнале светофора, затем снова трогается с места и по мере необходимости снова тормозит. Максимальная скорость, которую развил автомобиль во время тестирования, достигла 80 километров в час.

Самоуправляемая машина построена на базе электромобиля LEAF. Она оснащена радаром миллиметрового диапазона, лазерными датчиками, почти 20-ю видеокамерами и высокоскоростным компьютером. На большой дисплей выводится информация о ситуации на дороге.

Первые испытания беспилотного автомобиля прошли в Великобритании в октябре прошлого года. Тогда по пешеходным дорожкам городка Милтон-Кинс проехался двухместный электрокар компании Renault. Однако его скорость намного меньше, чем у беспилотника Nissan.

До 2020 года британская компания Jaguar Land Rover также планирует провести в своей стране испытание самоуправляемых авто. А в ближайшее время на дороги Лондона выйдет беспилотник шведского концерна Volvo. Между тем, компания Nissan надеется протестировать свой автомобиль с автономным управлением в других городах Европы.

Великобритания поощряет высокотехнологичные компании и автопроизводителей, которые разрабатывают системы автономного вождения. Правительство страны планирует создать новую индустрию, которая сможет завоевать мировой авторынок к 2025 году.