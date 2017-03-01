Что представили на Mobile World Congress в этом году?

В этом году на Mobile World Congress компании представляют потенциал технологий с эффектом присутствия, а также многочисленные приложения для подключения электронных приборов к беспроводной сети.

Samsung привлекает посетителей виртуальным парком развлечений. Его новейшая гарнитура даёт возможность сполна ощутить все эмоции, возникающие во время полёта или катания на американских горках.

Ещё один тренд – 5G. Это сверхскоростная передача мобильных данных. Как ожидается, система поможет связать все электронные устройства по принципу «Интернета вещей».

[Бен Вуд, аналитик в CCS Insight]:

«Конкуренция будет огромной. Все в мире пытаются запустить 5G первыми. Китайцы хотят быть первыми, японцы хотят быть первыми, корейцы хотят быть первыми, европейцы хотят быть первыми. И в Северной Америке такие компании, как Verizon, также пытаются запустить 5G. Конечно, сразу ничего не произойдёт. 5G появится к 2019-2020 году».

Эксперты говорят, что сочетание 5G с «Интернетом вещей» можно будет применить во многих аспектах повседневной жизни.

[Эндрю Паркер, представитель GSMA]:

«Мы хотим показать, как возможность подключения к сети изменяет сегодняшние товары для бизнеса и простых потребителей. Сегодня возможность подключения к сети внедряется в автомобилях, промышленном оборудовании, бытовых товарах, предметах одежды, многие вещи подключены к сети, и мы пытаемся показать это на выставке».

Эксперты говорят, что технология может также усовершенствовать медицинские услуги и помочь усилиям по сохранению редких видов животных.

В этом году в выставке принимает участие 2200 компаний. Также ожидается, что мероприятие посетят тысячи человек.