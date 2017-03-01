Зачем студентов отправляют в дома престарелых

Иногда бывает сложно, когда на стол попадает несколько джокеров.

[Колетт Чепп, студентка]:

«Было странно есть с людьми, которых ты не знаешь. Первый раз я ощутила хоть какую-то связь во время игры в покер».

Университет Западного Мичигана решил изучить, как взаимодействуют люди разных поколений.

Трёх студенток-выпускниц отделения реабилитационной терапии отправили жить в дом престарелых в американском городе Гранд-Рапидс.

[Колетт Чепп, студентка]:

«Цель – убрать стереотипы о старении».

Для Колетт переломной была игра в карты. Именно тогда у 22-летней девушки завязалась дружба с 87-летним Дэвидом.

[Дэвид Баркхолдер, пенсионер]:

«Она мне понравилась. Очень хорошая девушка».

Студентки уже пробыли в доме престарелых треть отведённого им срока в 19 месяцев.

[Колетт Чепп, студентка]:

«Эти люди не просто мои соседи. Они мои друзья, моя семья. На это потребовалось время. Сначала было сложно. Но то, к чему мы пришли, — это удивительно».

А в штате Огайо завязалась даже международная дружба. Студенты Музыкального института Кливленда тоже решили пожить в доме престарелых.

[Тиффани Тью, бывшая студентка Музыкального института]:

«Для меня это была возможность использовать музыку, чтобы стать частью сообщества, получить интересные впечатления».

Тиффани недавно устроилась на работу в Чили. До этого три года жила в доме престарелых. Там исполняла музыку. И разделила не одно застолье со своей соседкой Лаурой Берик.

[Тиффани Тью, бывшая студентка Музыкального института]:

«Лаура заняла важное место в моей жизни».

В Кливленде эта программа не связана с научными исследованиями. Её цель – поставить мост над пропастью, разделяющей два поколения.

[Лаура Берик, пенсионерка]:

«Когда здесь появились молодые люди, жизнь снова обрела смысл».

Тем временем, исследователи в Западном Мичигане надеются, что к тому времени, когда студентки покинут дом престарелых, полученные знания помогут установить более эффективную взаимосвязь между молодыми и пожилыми.

Но уже удалось выяснить, что, и раздавая карты, и нарезая хлеб, люди разных поколений могут найти общий язык.