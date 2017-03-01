Мэрилин Монро и Грейс Келли: прыжок перед фотокамерой

Жизнерадостная Софи Лорен и грациозная Грейс Келли, беспечно парящие в прыжке, — это лишь часть экспозиции работ Филиппа Халсмана, признанного гения портретной фотографии.

Он родился в 1904-м, снимал французскую элиту и звёзд золотой эпохи Голливуда. Представленные работы – закулисье сотен фотоссесий. Первые кадры — сделанные, чтобы наладить контакт на площадке.

[Мария Насимова, главный куратор Еврейского музея]:

«Чтобы расслабить своего портретируемовго. Сказать ему: «Не переживай, не позируй, расслабься, будь естественным. Давай вместе прыгнем».

Мэрилин Монро – один из самых сложных объектов съёмки. Её Халсман снимал несколько раз во время разных фотосессий.

[Мария Насимова, главный куратор Еврейского музея]:

«На этом изображении сам Халсман прыгает с ней, пытаясь помочь ей расслабиться. Потому что Мэрилин Монро, будучи звездой, снимаемой разными СМИ и фотографами, имела маску, определённое лицо, которого она должна была придерживаться. Расслабить этого человека, чтобы получить реалистичные эмоции, было довольно сложно».

А это одна из самых известных пар XX века. Герцог и герцогиня Виндзорские. Ради женитьбы на этой женщине король Эдуард VIII отрёкся от британского престола.

[Мария Насимова, главный куратор Еврейского музея]:

«Герцог Виндзорский – один из двух мужчин, фотографируемых Халсманом, которые во время прыжка сняли обувь, последовав за своей супругой. Абсолютно очевидно, кто в доме хозяин, если посмотреть на взгляды, переглядывания, на то, как она следит за его действиями».

Выставка продлится до конца мая.