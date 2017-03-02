Мягкие ткани на костях динозавра обнаружили благодаря лазеру

Гонконгские палеонтологи с помощью лазеров и видеокамер смогли обнаружить остатки мягких тканей на костях динозавров. Такая методика позволяет лучше понять, как выглядели доисторические животные.

Исследователи изучили окаменелые останки анхиорниса, найденные в китайской провинции Ляонин. Этот динозавр относится к подотряду тероподы. Отличается тем, что на его верхних и нижних конечностях росли перья. Он жил во времена верхнего юрского периода, примерно 160 миллионов лет назад.

Благодаря новой технологии учёные доподлинно выяснили, что у анхиорниса были ноги, похожие на птичьи. Верхние конечности напоминали крылья.

[Майкл Питтман, палеонтолог]:

«У него была перепонка на локте, которая называется пропатагиум. Такая особенность есть у современных птиц, без неё они не смогли бы летать. Так что у нас есть эта маленькая деталь, которая напоминает о современных планирующих и парящих птицах».

То, мог ли анхиорнис летать, остаётся непонятным. Однако то, что исследователи смогли подробно описать строение его тела, уже очень важно.

Методика, с помощью которой проводили исследование, называется лазерно-стимулирующая флуоресценция. Лазерный луч как бы пробуждает несколько атомов мягких тканей и кожи, оставшихся на костях. Благодаря этому можно выяснить, как выглядело животное.

Учёные исследовали около 200 окаменелостей анхиорниса. Теропод достигал 30-40 сантиметров в высоту и был одним из самых маленьких динозавров.