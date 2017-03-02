Японские родители-одиночки всё чаще нуждаются в финансовой помощи

Эти японские школьники хорошо одеты и выглядят сытыми. Вот почему так сложно распознать, что каждый шестой из них живёт в так называемой «относительной бедности». Этот термин обычно употребляют для развитых стран. В Японии он означает, что семья зарабатывает менее половины среднего дохода.

Уровень «относительной бедности» здесь составляет 16%. При этом, больше всего страдают дети родителей-одиночек. Среди таких этот показатель достигает 50%.

В Японии фактически нет трущоб. Бедность здесь проявляется, в основном, только в виде бездомных, живущих в парках.

Но в последнее время начали появляться и другие индикаторы. Например, в стране — всё больше компаний, которые помогают одиноким родителям.

Эта неправительственная организация расположена в Токио. Она помогает людям искать работу. А с прошлого года выделяет и денежную помощь на питание и одежду для детей.

[мать-одиночка]:

«Это большая проблема для страны со стареющим населением. Наши дети будут страдать от этих проблем. Поэтому мы должны взять часть ответственности на себя».

Также появляется всё больше так называемых детских кафе. В основном, их организуют волонтёры на пожертвования. Здесь поесть можно очень дёшево.

Если в 2012 таких кафе в стране было около 10, то к 2017 стало более 200.

[Хироко Кондо, владелица «детского кафе»]:

«К нам действительно приходит всё больше людей. Термин «детское кафе» стал синонимом детской бедности, этот термин стал обыденным».

Мадоке Фукабори – 18. Её и ещё четверых детей растила одна мать.

[Мадока Фукабори, жительница Токио]:

«Не хочу, чтобы люди думали, что если бедности не видно, то её в Японии не существует».

Согласно правительственным данным, почти 27% населения Японии — старше 65 лет. Социальные программы в стране рассчитаны, в основном, на пожилых.

При этом, о бедности в стране говорить не принято. Зарабатывать мало считается постыдным. Поэтому родители тратят почти все деньги на то, чтобы купить детям приличную одежду и хорошие телефоны — такие же, как у сверстников.