Жан-Клод Юнкер предложил реформировать Евросоюз

Глава исполнительной власти Евросоюза Жан-Клод Юнкер представил варианты реформирования ЕС. Пять разных сценариев он презентовал в Европейском парламенте. Каждая из программ рассчитана до 2025 года.

Варианты варьируются от снижения роли ЕС и его перехода к управлению только единым рынком до взаимной интеграции стран, которая по своей сути напоминала бы федерализм.

Сам Юнкер отверг сценарий сокращения роли ЕС, призвав блок иметь больше амбиций. По его словам, цель реформ – укрепить единство Евросоюза, а также его поддержку среди населения стран-членов на фоне «брексита».

[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:

«Есть правительства, которые хотят уменьшить роль Европейского союза, а, следовательно, — Комиссии, чтобы она управляла только единым рынком. Я категорически против этого».

Положительно Юнкер высказался в отношении сценария, в рамках которого страны по желанию могут интегрироваться больше.

[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:

«Должны ли члены Европейского союза всегда двигаться с одной скоростью? Если мы не можем достичь согласия со всеми 27-ю членами, тогда должна быть возможность для тех, кто хочет двигаться вперёд, делать это. Одновременно, те, кто не хочет или не может присоединиться, должны иметь возможность сделать это позже».

В целом Юнкер отклонил обвинения со стороны европейских законодателей в том, что Комиссия не в состоянии установить общие правила для всех стран-членов в самых разных сферах.

[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:

«Хотя это стало модным, но я не издаю приказы. Последнее слово всегда будет за Европарламентом, национальными парламентами и гражданским обществом. Комиссия не предписывает, не диктует, а выражает мнение».

Все сценарии будут переданы главам государств и правительств ЕС во время саммита в Риме, который пройдёт в конце марта по случаю 60-летия подписания Римского договора.

Позже будут организованы консультации для выбора наиболее подходящего варианта.